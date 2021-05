PSG : Absence à l'Euro, Mbappé risque gros contre City !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé sera-t-il aligné contre Manchester City ce mardi soir ? Impossible pour Rolland Courbis, à moins de faire une très grosse bêtise.

Obligé d’étudier toutes les possibilités, Pep Guardiola estime que Kylian Mbappé et le PSG bluffent, et que l’attaquant français sera bien sur la pelouse de l’Etihad Stadium ce mardi soir, en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Rien n’est moins sûr, puisque le numéro 7 du PSG n’a pas pu s’entrainer ce lundi soir lors de la mise en place, et n’a clairement pas semblé capable de marcher correctement dans les images captées par les médias lors du simple voyage jusqu’à Manchester. Mauricio Pochettino ne s’est pas montré optimiste, et la piste d’une titularisation de Mauro Icardi prend du poids à chaque heure. En attendant, la question est de savoir si Mbappé et le staff parisien prendront le risque de faire jouer le champion du monde, qui doit être démangé par l’envie de prendre part à cette rencontre capitale. Pour Rolland Courbis, ce serait une énorme erreur que de mettre l’ancien monégasque sur le terrain, et le PSG compromettrait grandement la fin de saison de Mbappé avec son club et l’équipe de France.

« Je n’ai pas de recette magique, mais j’ai une recette logique. A partir du moment où à l’entrainement de lundi, il a des gênes, cela veut dire qu’il a des fibres qui sont non pas seulement étirées, mais aussi un peu déchirées, c’est impossible de le faire jouer. Ni de le faire démarrer, ni de le faire entrer en cours de match. Une élongation qui se transforme en déchirure, ce serait une aggravation de sa blessure. C’est comme une rechute, et ce serait saison terminée, et Euro compromis. Là, s’il joue, il fait deux-trois trucs, il lève la main, et il repart à l’infirmerie », a prévenu sur RMC l’ancien coach de Bordeaux, Rennes ou encore l’OM, persuadé que le PSG doit désormais aller chercher la qualification avec un Kylian Mbappé en tribunes à Manchester.