PSG : Paris en demies, ouf et merci Neymar !

Dans : PSG.

Auteur de deux passes décisives au match aller, Neymar a été un acteur prépondérant de la bonne performance du PSG contre le Bayern au Parc des Princes.

Certes, le n°10 du Paris Saint-Germain a cruellement manqué de réussite avec une barre transversale et un poteau en première mi-temps. Mais à côté de ça, Neymar a réalisé un match plein, martyrisant sans cesse la défense du Bayern Munich et multipliant les ouvertures parfaites pour Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Etienne Moatti a logiquement chanté les louanges de Neymar, véritable homme providentiel du PSG dans l’obtention de cette qualification à ses yeux. Selon le journaliste de L’Equipe, il est même fort possible que Paris ne serait pas parvenu à éliminer le Bayern Munich sans le talent incroyable de sa star, dont la prolongation jusqu’en juin 2026 est imminente.

« Il faut évidemment retenir l’activité de Neymar et non pas son manque d’efficacité. Qui peut penser que le PSG se serait qualifié contre le Bayern Munich si Neymar n’avait pas été là pour remonter les ballons, s’il n’avait pas fait tous les efforts physiques… Je retiens son activité parce qu’il y a la qualification, bien sûr. Le jugement peut juger s’il y a une élimination du PSG. Son match reste le même mais tu ne retiens pas la même chose et tu le vis différemment selon qu’il y ait la qualification ou l’élimination de Paris » a confié Etienne Moatti, ravi de voir Neymar évoluer à ce niveau avec le Paris Saint-Germain. Trop souvent absent en championnat en raison de cartons idiots ou de blessures à répétition, Neymar sera attendu au même niveau en demi-finales. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra quoi qu’il arrive faire une grosse performance pour se qualifier en finale, que ce soit contre le Borussia Dortmund ou plus probablement Manchester City.