PSG : Neymar reste à Paris, le choc de la nuit !

Elu joueur du match PSG-Bayern Munich, Neymar a profité d'une interview pour un média brésilien pour faire une annonce concernant son avenir au Paris Saint-Germain.

Même s’il a surtout touché du bois mardi soir lors de la défaite du Paris SG face au Bayern Munich, Neymar a rendu une copie éblouissante. En plus, l’attaquant de la Seleçao et du PSG a eu un comportement exemplaire, ce qui a permis de rappeler pourquoi il était considéré comme l’une des stars mondiales du football. Une fois la célébration de la qualification passée, et une réponse évasive au micro de RMC sur le sujet de sa prolongation de contrat à Paris, Neymar s’est fait beaucoup plus bavard lorsqu’il a été interrogé par Isabela Pagliari sur la chaîne sportive brésilienne TNT. Dans un premier temps, celui qui a été élu joueur du match PSG-Bayern a reconnu qu’il savait que ses coéquipiers et lui allaient réussir l’exploit de sortir le champion d’Europe et du Monde lors de ces quarts de finale de la Ligue des champions. « Lors du tirage au sort, j’avais dit que nous tomberions sur le Bayern Munich, et lorsque c’est arrivé j’ai dit à mes coéquipiers que nous devions nous détendre car nous étions prêts. Je le savais », a d’abord expliqué Neymar.

Neymar et Paris, c'est l'amour

Le joueur du Paris Saint-Germain n’a cependant pas échappé à une question sur sa situation contractuelle avec le club de la capitale. Mais s’il n’a pas dit « je prolonge au PSG », Neymar a tout de même tordu le cou aux rumeurs qui annonçaient son désir de repartir au FC Barcelone la saison prochaine comme certains médias catalans veulent le faire croire, avouant se sentir très bien en France et considérant qu'il n'y avait plus lieu à discuter sur ce thème, et que tout était réglé. « Ce (renouvellement de contrat avec le PSG) n'est plus un problème. Évidemment, je me sens très à l'aise au PSG où je suis chez moi. Je me sens plus heureux qu’avant à Paris », a lancé avec un grand sourire un Neymar qui ne fait plus mystère de ses intentions pour l'avenir. A Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de mettre en musique l'annonce de prolongation de contrat du joueur brésilien, dont le contrat s'achève en juin 2022.