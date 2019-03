PSG : Paris éliminé par le génial Solskjaer, Dugarry s’étouffe

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La victoire du match aller, le match retour à la maison, les nombreuses absences à Manchester, la confiance du PSG, tout semblait indiquer une qualification parisienne ce mercredi soir au Parc des Princes.

Et pourtant, les joueurs de Thomas Tuchel se sont totalement liquéfiés en donnant littéralement la qualification aux Anglais. Ces derniers n’en demandaient pas tant, eux qui n’ont pas été capables de conserver le ballon et encore moins de l’utiliser vers l’avant. Mais à l’heure où tout le Royaume-Uni se frotte les yeux pour croire à ce miracle, les louanges envers Ole-Gunnar Solskjaer font hurler Christophe Dugarry. Pour le consultant de RMC, les Red Devils avaient une équipe de réservistes venus pour perdre et bâtie pour prendre l’eau 99 fois sur 100 dans un tel match.

« Tu es obligé de leur faire croire que c’est possible. Mais même eux, ils n’y croyaient pas avant la rencontre. Ils y ont cru parce qu’ils ont marqué rapidement. Mais sinon... C’était l’équipe B. Je ne suis pas persuadé que Manchester ait réussi à faire six passes d’affilée dans ce match. Solkskjaer, il a mis en place un 4-4-2 avec ce qui lui restait, il ne savait même pas si c’était Bailly ou Young qui devait aller défendre sur Bernat. Il a la chance que Bailly se blesse, il y a les erreurs de Kehrer et Buffon, il est incroyablement chanceux », a livré le champion du monde 1998, qui ne veut pas donner de crédit au coach norvégien sur cette rencontre. Il est vrai que sans les buts donnés par le PSG et le pénalty venu de très loin, cette qualification serait restée impensable jusqu’au bout.