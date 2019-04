PSG : Paris discute avec De Gea, Areola peut chercher un club

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un gardien d’envergure pour passer un cap en Ligue des Champions la saison prochaine, le Paris Saint-Germain discute bien avec David De Gea, comme indiqué par la presse anglaise au cours des dernières heures. En effet, Paris-United, toujours très fiable dans ses informations, explique que le directeur sportif Antero Henrique a officiellement pris contact avec le gardien de Manchester United, dont le contrat expire en juin 2020. « Cela fait déjà plusieurs semaines que le directeur sportif parisien discute avec l’entourage de David De Gea, qui cumule plus de 395 matches professionnels toutes compétitions confondues » indique le média avant de poursuivre.

L'avenir d'Areola lié à celui de De Gea

« Cela étant, rien n’est encore acté. Nous n’en sommes encore qu’au stade de la prise d’informations. La décision du joueur dépendra en grande partie de la qualification ou non de son club. Du côté du Paris Saint-Germain, lors de la prolongation d’Alphone Areola, Antero Henrique a bien signifié au « titi » et à Mino Raiola (son agent) qu’un bon de sortie leur serait accordé en cas d’arrivée d’un nouveau gardien ». Autrement dit, le Paris Saint-Germain acceptera de vendre Alphonse Areola en cas de venue de David De Gea au mercato. Mais la venue de l’international espagnol, loin d’être acquise, dépend avant toute chose de la qualification ou non de Manchester United pour la Ligue des Champions. Le dossier est donc parti pour durer, et risque d’occuper un moment Antero Henrique.