PSG : Paris devient le FC Infirmerie, ça devient grave

Sportivement tout va bien pour le Paris Saint-Germain à l'heure de la trêve hivernale. Mais un souci majeur commence à poindre, il concerne les blessés. Car le PSG accumule les pépins et cela n'est pas normal.

L'Olympique Lyonnais n'est pas le seul club de Ligue 1 à se poser des questions sur sa préparation physique, car au Paris Saint-Germain les blessures s'accumulent et deux nouveaux joueurs viennent de rejoindre l'infirmerie après le match contre Amiens. C'est d'abord Abdou Diallo qui a été contraint de quitter ses coéquipiers du PSG après vingt minutes de jeu, visiblement victime d’une déchirure musculaire à la cuisse, un cas de figure bien connu à Paris. Thiago Silva a lui abandonné après une heure de jeu, le capitaine parisien étant touché à la cheville suite à un contact, ce qui ne peut donc pas être mis sur le dos du staff du Paris Saint-Germain.

Mais il n’empêche, des questions commencent à se poser sur les méthodes de travail des préparateurs physiques du PSG. Et dans le Parisien, on tira ouvertement le signal d’alarme. « Le staff de Tuchel doit absolument se remettre en cause. Gueye, Kimpembe et Cavani sont, en ce moment, aussi touchés. Face à un mois de janvier harassant, la préparation sera clé. Attention donc à l’indigestion cet hiver », prévient le quotidien francilien, qui se demande si le travail réclamé aux joueurs de Thomas Tuchel n’est pas excessif et se paie au prix fort avec des tas de blessures depuis le début de la saison, y compris chez les stars que sont Neymar, Kylian Mbappé ou bien encore Edinson Cavani.