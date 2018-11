PSG : Paris démonte cette rumeur farfelue sur Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi, le média espagnol Betevé surprenait tout le monde en affirmant qu’il existait un accord entre Neymar et le Paris Saint-Germain, stipulant que le Brésilien serait libéré en cas d’offre à 200ME l’été prochain.

Info ou intox ? Cette information a en tout cas fait réagir les supporters du club de la capitale. Mais pas seulement… L’état-major du PSG s’est carrément chargé de démentir cette rumeur. Interrogé par Foot Mercato, un dirigeant a calmé tout le monde, en affirmant que cet accord en vue du prochain mercato était totalement bidon.

« C’est archi-faux et ridicule, comme souvent avec ce qui vient d’Espagne. Une fois de plus, ça tombe juste avant un match important de Ligue des Champions (contre Liverpool, ndlr). Neymar est au cœur du projet du Paris Saint-Germain » a expliqué ce dirigeant anonyme, avec la volonté de remettre les points sur les i. Et surtout, de ne pas perturber le n°10 du Paris Saint-Germain à l’aube d’un match décisif contre Liverpool, qui pourrait être catastrophique pour le champion de France en titre en cas de défaite. Le message est passé. Maintenant, place au jeu…