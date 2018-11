PSG : Accord Al Khelaifi-Neymar pour un départ au mercato à 200ME ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Plusieurs médias espagnols affirment ce lundi soir que Neymar aurait obtenu l'accord du Paris Saint-Germain de pouvoir partir lors du prochain mercato en cas d'offre au moins égale à 200ME.

Le transfert de Neymar au PSG en 2017 a clairement mis en rogne la presse espagnole, puisqu'il ne se passe pas un mois sans que la star brésilienne soit annoncée sur le départ. Il y a quelques semaines, de l'autre côté des Pyrénées on estimait que c'est le fair-play financier qui poussait le PSG à vendre l'ancien joueur du FC Barcelone, une hypothèse déjà oubliée. Mais ce lundi, la chaîne de TV barcelonaise Betevé annonce que Neymar aurait obtenu de Nasser Al-Khelaifi un bon de sortie du Paris Saint-Germain au mercato estival 2019 si une offre de 200ME lui est transmise.

AS précise de son côté que les premières discussions entre Neymar et le FC Barcelone seraient en cours, une rencontre entre un représentant du Barça et le père du joueur brésilien aurait même déjà eu lieu en marge du match amical Brésil-Cameroun. Si le club catalan renonçait à offrir les 200ME exigés par le Paris SG, alors c'est le Real Madrid qui pourrait entrer dans la danse en alignant la somme réclamée par le club de la capitale. Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes, même si Paris ferait une énorme affaire financière en cédant Neymar pour seulement 20ME de moins que lorsqu'il a été acheté deux ans auparavant.