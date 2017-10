PSG : Paris débarque au Vélodrome pour cartonner l'OM prévient Mbappé

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Maladroit à Dijon (1-2) samedi en championnat, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets en Ligue des Champions.

Sur le terrain d’Anderlecht mercredi, l’ancien Monégasque a ouvert le score et lancé le nouveau festival du PSG (0-4). Pas de quoi s’enflammer pour l’international tricolore, conscient que les Parisiens ont quand même raté quelques occasions. « C'est vrai que l'on pouvait marquer plus de buts mais il fallait savoir en garder pour dimanche », a-t-il annoncé. Rien de très rassurant pour l’Olympique de Marseille… En effet, les coéquipiers de Mbappé ont bien l’intention de frapper fort au Vélodrome.

« On ne va pas se donner de limites. Vu comment on est reçu à chaque fois à l’extérieur en Ligue 1, tous les matchs sont difficiles. Même si c'est un match spécial, ça reste quand même un match de foot, dans un grand stade, il y aura une bonne ambiance. Tout le monde va le regarder, donc c’est à nous de montrer qu’on ne sera pas là pour dormir ou pour rigoler. On doit gagner », a annoncé la recrue estivale du PSG, impatiente de briller pour son premier Classique.