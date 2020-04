PSG : Paris craque pour Arthur, le Barça lui lâche pour 400 ME

Dans : PSG.

Afin de rendre possible un transfert de Neymar l’été prochain, Barcelone mise sur un éventuel échange de joueurs plus que sur une grosse offre en cash.

Ces derniers mois, de nombreux joueurs du Barça ont été annoncés à Paris dans le cadre de l’opération Neymar. Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé ou encore Philippe Coutinho ont tous été associés au Paris Saint-Germain mais visiblement, Nasser Al-Khelaïfi privilégie toujours un transfert sec du Brésilien et non un échange. A moins que cet échange ne comprenne un joueur que le PSG souhaite véritablement recruter. Ce pourrait par exemple être le cas du milieu de terrain catalan Arthur, lequel est très apprécié par la direction sportive du Paris SG selon les informations récoltées par le Mundo Deportivo.

Le média catalan indique dans ses colonnes que le PSG, qui souhaite recruter un voire deux milieux de terrains défensifs ou relayeurs, apprécie beaucoup le Brésilien. Problème : il a été jugé intransférable par la direction barcelonaise, bien consciente qu’Ivan Rakitic et que Sergio Busquets ne rajeunissent pas et qu’il est absolument nécessaire de conserver des joueurs comme De Jong bien sûr mais également Arthur. Estimé à environ 55 ME par le site spécialisé Transfermarkt, Arthur fait partie des joueurs qui ont une clause libératoire nouvelle génération, à 400 ME. Impossible donc de voir un achat sec prendre forme. A moins que le PSG ne soumette une offre officielle au FC Barcelone pour le natif de Goiania… comprenant Neymar. Cela changerait bien évidemment la donne, la direction catalane cherchant à recruter la star du Paris Saint-Germain depuis près de deux ans. Il sera également crucial de connaître la position d’Arthur, lequel n’est clairement plus un titulaire indiscutable en Catalogne cette saison avec seulement 16 apparitions en Liga (3 buts, 3 passes décisives).