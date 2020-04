PSG : Neymar au Barça pour vendre des tickets et des maillots ?

Dans : PSG.

En pleine tourmente, pas uniquement à cause du coronavirus, le FC Barcelone pense toujours à Neymar. Mais la motivation devient très floue.

L’Espagne est frappée de plein fouet par l’épidémie de coronavirus, et le football a été mis en pause tout comme partout dans le monde. Mais au FC Barcelone, à cette situation déjà très compliquée, les dirigeants ont décidé d'ajouter une énorme polémique interne, Josep Maria Bartomeu étant même malmené après avoir poussé vers la sortie des membres du conseil d'administration. Tout cela alors que le Barça doit préparer la saison à venir, sans savoir si celle en cours se terminera. Mais ce dimanche, le Mundo Deportivo se penche sur les dossiers considérés comme prioritaires par Quique Setien, à savoir un numéro neuf, un milieu de terrain polyvalent et un jeune défenseur central. Et dans la liste des joueurs envisagés en priorité absolue par le Barça, on ne trouve pas la trace de Neymar. Non pas que le joueur du Paris Saint-Germain soit mis de côté, mais il n’est plus une priorité sportive.

Le Brésilien apparaît bien dans les projets barcelonais. Mais Neymar ne serait plus du tout considéré comme l'objectif sportif numéro 1 par le Barça, mais plus comme un joker à même de relancer le marketing autour du club catalan, en plus d’apporter un vrai plus à l’équipe de Quique Setien. Autrement dit, le joueur du PSG serait surtout un renfort pour le business du FC Barcelone, lequel va évidemment devoir se remettre de cette situation historique et compliquée. En faisant revenir Neymar, Josep Maria Bartomeu marquerait un gros point face aux critiques, et il relancera la vente des maillots, des tickets au Camp Nou. Mais il n'est pas certain que cela sera suffisant pour faire changer la donne.