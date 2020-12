PSG : Paris contacte De Bruyne, c'était merci, au revoir

Dans : PSG.

Au club depuis 2015, Kevin De Bruyne devrait prochainement prolonger son contrat en faveur de Manchester City.

A en croire les informations obtenues par le Guardian, l’international belge est tout proche de prolonger son bail jusqu’en juin 2025 avec la formation de Pep Guardiola, lequel a également signé un nouveau contrat avec Manchester City il y a quelques jours. Pour l’ancien meneur de jeu de Chelsea et de Wolsfburg, cette prolongation sonne comme la suite logique à donner à sa carrière au vu de son épanouissement sous les ordres de Pep Guardiola. Cela étant, le Guardian affirme dans le même temps que deux cadors européens ont récemment sonné à la porte des représentants de Kevin De Bruyne, au cas où une ouverture se présente au prochain mercato estival.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2023 avant même cette prolongation, Kevin De Bruyne semblait inaccessible financièrement. Mais le Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain sont venus aux renseignements. Vraisemblablement, les discussions ont tourné court dans la mesure où les agents du fantastique meneur de jeu de Manchester City ont rapidement fait savoir aux clubs intéressés qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour. Déjà interpellé par la situation de Lionel Messi, le PSG dénote en tout cas une belle ambition dans l’optique du prochain mercato en s’intéressant à de tels joueurs. Tout cela dans un contexte que Leonardo ne cesse de décrire comme très délicat en raison de la crise du Covid-19, qui affecte les finances des plus gros clubs européens. A Paris, on évoque un manque à gagner de 300 ME en cumulant les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Visiblement, il reste quand même de l’argent pour rêver de Kevin De Bruyne ou Lionel Messi…