PSG : Lionel Messi fait un premier vrai pas vers Paris !

Si le retour de Neymar à Barcelone a tenu en haleine la presse européenne pendant plusieurs mois en 2019, la possible arrivée, dans l’autre sens, de Lionel Messi au PSG continue de faire parler.

L’été dernier, l’Argentin a voulu quitter le FC Barcelone, mais s’est heurté à une clause dans son contrat. Il arrive au bout de celui-ci, et Neymar en a profité pour l’inviter au Paris SG, où il a bien l’intention de prolonger son contrat. L’idée est magnifique, et laisse entrevoir une attaque de fou avec toutes ces stars. Mais sur le plan financier, cela semble totalement irréalisable, même pour un club soutenu par l’Emir du Qatar. Mais selon le média anglais 90min.com, Lionel Messi n’est pas non plus totalement déconnecté de la réalité, et il est conscient que son salaire actuel n’est plus aux normes en vigueur. Dans sa dernière année de contrat, il touche 800.000 euros… par semaine en net et hors primes.

A 33 ans, et pour coller avec la situation financière du PSG, le sextuple Ballon d’Or pourrait demander un salaire égal à celui de Neymar. Un montant bien évidemment non négligeable, mais qui serait un retour à la normale à l’heure où la planète football a tout de même du mal à suivre le rythme de la montée vertigineuse des salaires pour ses plus grandes stars. Surtout qu’à 33 ans, même s’il possède un atout marketing non négligeable, Lionel Messi n’offre aucune possibilité de revente ou presque, et encore probablement deux ou trois saisons à très haut niveau. Des arguments dont le clan Messi, dont son père et agent Jorge, semblent en tout cas avoir conscience, ce qui pourrait avoir le don de faciliter les discussions avec le PSG dans les mois à venir.