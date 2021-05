PSG : Paris champion d'Europe ? La France n'y croit pas

Dans : PSG.

57% des Français interrogés par Odoxa ne croient pas en un titre du PSG en Ligue des Champions lors des trois prochaines saisons.

Après un parcours exceptionnel au cours duquel ils ont éliminé successivement le FC Barcelone et le Bayern Munich, les joueurs du PSG ne sont pas parvenus à franchir la marche Manchester City en demi-finales. Pourtant, malgré les très nets progrès réalisés en C1 au cours des deux dernières saisons (finaliste puis demi-finaliste), Paris ne convainc pas les Français. Une étude réalisée par Odoxa pour RTL et Winamax révèle que 57% des Français interrogés ne voient pas le PSG remporter la Ligue des Champions dans les trois ans. Des chiffres quasiment identiques à ceux de 2016. La plupart des amateurs de foot sondés (89%) estiment que le Paris-SG n'a pas réussi à hausser son niveau de jeu lors de cette double-confrontation, même si 61% s'accordent à dire que c'était un beau parcours. Souvent raillé depuis les épisodes des Remontada subies face au Barça et à Manchester United, le mental du PSG est pour 33% le facteur principal de l'élimination face à City.

Mbappé et Pochettino ont la cote

Si Thomas Tuchel ou encore Unai Emery avaient vite été pris en grippe lors des éliminations parisiennes, Mauricio Pochettino passe lui entre les mailles du fillet. Pour 68% des Français, il est l'homme de la situation et doit être conservé par le PSG. La popularité de Kylian Mbappé est encore plus frappante, puisque 74% pensent que sa prolongation doit être la priorité absolue des dirigeants. À l'inverse, le cas de Neymar est plus épineux. Souvent décrié pour son attitude provocatrice ou encore ses nombreuses blessures, le Brésilien suscite plus de méfiance de la part des personnes interrogées. 56% des amateurs de football estiment que Paris doit le laisser partir à la fin de son contrat en 2022. Un avis visiblement pas partagé par le PSG, qui a annoncé officiellement ce samedi la prolongation de contrat de sa star jusqu'en 2025.