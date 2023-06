Khephren Thuram au PSG, Luis Campos voit rouge

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par le profil de Khephren Thuram lors de ce mercato estival, le PSG a peu de chances de conclure la venue de l’international français.

Les chances du Paris Saint-Germain de conclure le transfert de Khephren Thuram en provenance de l’OGC Nice lors de ce mercato estival diminuent de jour en jour. Malgré un intérêt réel de la part de Luis Campos pour s’attacher les services de l’international français du Gym, la tendance n’est absolument pas vers un transfert dans la capitale. A moins d’un gros revirement de situation, c’est en Premier League que le frère de Marcus va poursuivre sa carrière.

En effet, selon les informations exclusives du site britannique Football Transfers, un accord de principe a été trouvé entre Khephren Thuram et Liverpool dans le cadre de la signature d’un contrat très longue durée. A ce jour, il n’existe pas d’accord entre le club azuréen et les Reds, mais le média britannique affirme que les deux clubs travaillent dans le but de trouver rapidement un terrain d’entente. L’OGC Nice a bien conscience qu’il n’a aucune chance de retenir Khephren Thuram et ne s’opposera donc pas à son transfert. Jean-Pierre Rivère travaille néanmoins avec Florent Ghisolfi afin de récupérer la somme la plus élevée possible. Liverpool pourrait signer un très gros chèque à Nice pour recruter l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de l’Equipe de France.

Thuram, un transfert à plus de 50 ME ?

Après avoir déboursé entre 30 et 40 millions d’euros bonus compris pour Alexis Mac Allister de Brighton, Liverpool serait enclin à mettre une somme encore plus importante sur la table pour Khephren Thuram, sans doute supérieure à 50 millions d’euros. Une excellente vente pour l’OGC Nice si cela se confirme alors que le club azuréen n’avait pas payé le moindre centime pour débaucher Thuram de Monaco (en fin de contrat) en juillet 2019. Pour le PSG, c’est une belle cible qui s’envole donc au milieu de terrain, un secteur de jeu où Luis Campos a finalisé la venue de Manuel Ugarte en provenance du Sporting Portugal.