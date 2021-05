Officiel : Neymar prolonge au PSG jusqu'en 2025 !

Dans : PSG.

C'est désormais officiel, Neymar a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain de trois ans. La star brésilienne est désormais liée avec le PSG jusqu'en 2025.

Le feuilleton Neymar est terminé, et cela se finit bien pour le club de la capitale. En effet, nonobstant les rumeurs de ces dernières semaines, quatre ans après être arrivé à Paris en provenance du FC Barcelone, le joueur brésilien ne repartira pas au Barça, puisque ce samedi après-midi le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2025.

« Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat (...) La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l'affinité que j’ai créé avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet (...) Mon objectif, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, était de placer le Paris Saint-Germain au sommet, parmi les meilleurs, et on s'en rapproche. On accumule de plus en plus d’expérience pour résister à ces types de matches, pour savoir jouer une Ligue des champions. Et Paris est sur la bonne voie, on se rapproche de notre but et on sent de plus en plus le goût de gagner la Ligue des champions ici. Je suis sûr que nous pouvons le faire », a confié Neymar dans la foulée de sa signature.