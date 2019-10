PSG : Paris blinde Verratti pour 9ME, c'est cadeau

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers jours, la probable prolongation du contrat de Marco Verratti fait grand bruit à Paris.

Et pour cause, l’Italien est tout proche de signer un nouveau bail jusqu’en 2024 avec le PSG, assorti d’une augmentation salariale significative lui faisant atteindre la barre des 9 ME nets par an. C’est cher, mais c’est le prix à payer pour un excellent milieu de terrain que le Paris Saint-Germain doit impérativement conserver selon Pierre Maturana, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que le champion de France en titre ferait une grosse erreur en vendant le natif de Pescara. Cela tombe bien, ce n’est pas dans les plans de Leonardo…

« À 26 ans, tu as un joueur comme Marco Verratti sous la main. C’est le plus mauvais moment pour le laisser partir. Il est en pleine force de l’âge. Il a encore de belles choses à faire. En plus, il a l’air de moins aller au bras-de-fer comme il l’a fait les saisons passées, et notamment pour aller au Barça. C’est plutôt pas mal. C’est un marqueur fort du règne qatari à Paris. Il y a une belle histoire qui est née. Et surtout quand on voit les difficultés qu’a Paris à recruter au milieu de terrain. Depuis la fin du fameux trio Motta – Matuidi – Verratti, il y a quand même eu beaucoup d’échecs pour arriver à une satisfaction comme Gueye » a lancé le journaliste de So Foot, pour qui le PSG aurait bien du mal à trouver un joueur plus fort que Marco Verratti sur le marché des transferts.