PSG : Paris balance la L1, ça commence à se voir

Finaliste en titre de la Ligue des Champions, le PSG vise la victoire finale cette saison. Au détriment de la Ligue 1 ?

L’élimination du FC Barcelone va dans ce sens, et les supporters parisiens voient avec délectation leur équipe continuer à grandir sur le plan européen. Mais pour une fois, c’est le titre national qui est presque le plus en danger, avec notamment cette défaite à domicile contre Nantes dimanche dernier (1-2), dans des circonstances certes particulières. Les joueurs avaient en effet appris à la pause le cambriolage chez Angel Di Maria et Marquinhos. Ce revers ne porte pas trop à conséquence avec les nuls de l’OL, de Lille et de Monaco, même si cela empêche le PSG de prendre la première place. Surtout que, sur le plan mathématique, le champion de France en titre n’est même pas encore assuré de terminer sur le podium en fin de saison. Il faut dire que les victoires ne s’enchainent plus comme avant en Ligue 1, et le PSG fait tout simplement beaucoup moins peur, affirme Alain Perrin dans Le Parisien.

« C’est logique, admet Alain Perrin, l’ex-coach de Lyon et Marseille. Cette année, le PSG n’a rien à voir avec le rouleau compresseur du début de saison 2019-2020. Il n’y a plus un secteur de jeu où l’on se dit : Ils sont injouables. Paris a des problèmes de mental et de physique sur un match. Donc, l’adversaire sait que, à un moment ou à un autre, il va y avoir des possibilités. Et cela change tout. On sent que cette équipe ne vit que pour la Ligue des champions et voit le championnat comme une affaire courante à expédier », a expliqué l’ancien entraineur de l’OL et de l’OM, persuadé que le PSG joue à un jeu dangereux en laissant filer tant de points alors que le sprint final a débuté. Surtout quand, comme face à Lorient ou Nantes, il s’agit de formations dans le bas du tableau qui ne misaient pas forcément sur une victoire face au Paris SG dans la lutte pour le maintien.