Dans : PSG.

Les courtes vacances des Parisiens après leur finale de la Ligue des Champions auront fait des dégâts.

Six joueurs reviennent d’Ibiza avec le Covid-19, la plupart sous forme asymptomatique, et sont donc mis à l’écart de la reprise de l’entrainement et des deux prochains matchs. En plus de cela, les cas contacts, comme Herrera et Verratti, peuvent être placés en isolement tant que la période d’incubation est toujours active, avec le risque qu’ils soient désormais positifs dans quelques jours. Ajoutez à ces six absents minimum, les sept départs de l’été (Thiago Silva, Choupo-Moting, Rico, Kouassi, Aouchiche, Meunier et Cavani) et vous retrouvez Thomas Tuchel avec un groupe très restreint. Tellement diminué que les matchs face à Lens et à l’OM seront reportés ? C’est possible même si le protocole de la LFP pour le report des matchs vient d’être sérieusement assoupli, et qu’il faut désormais 20 joueurs négatifs sur une liste de 30 éléments pour que la rencontre ait lieu. Le PSG devrait donc se présenter avec une équipe très originale pour sa reprise du championnat, et encore c’est en supposant que Kimpembe et Mbappé seront soulagé du deuxième match de l’équipe de France face à la Croatie, comme l’a laissé entendre Didier Deschamps.

Le 11 disponible pour affronter Lens et l’OM : Bulka - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Verratti, Herrera, Gueye - Sarabia, Draxler, Mbappé

De quoi encore faire peur et faire bonne figure dans les rencontres de Ligue 1, mais bien moins effrayant que d’habitude pour lancer la saison des Parisiens. Une aubaine pour les premiers adversaires du PSG, sachant que la reprise de l’entrainement prévue ce vendredi au Camp des Loges se fera encore une fois dans des conditions très particulières avec les désormais six cas positifs de Covid-19 dans les rangs.