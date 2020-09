PSG : Six cas de Covid à Paris, c'est l'épidémie !

Dans : PSG.

Ce jeudi soir, le Paris Saint-Germain a officiellement communiqué sur les nouveaux cas de Covid-19 qui touchent son effectif.

Il y a quelques instants, les médias parisiens annonçaient un quatrième cas positif au sein de l’effectif du club de la capitale française. Mais au final, Paris doit faire face à trois nouveaux cas de coronavirus… « Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié », explique le PSG dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux peu avant 22 heures.

Avec Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, déjà testés positifs ces derniers jours, Paris a donc six joueurs touchés par le Covid-19 en ce moment. Parmi eux, L'Équipe révèle la présence de Marquinhos, qui a lui aussi contracté le virus pendant des vacances à Ibiza avec ses coéquipiers argentins. Symptomatique depuis deux jours, le défenseur brésilien figure bel et bien dans la liste des joueurs placés en quarantaine. Tout comme Keylor Navas et Mauro Icardi, les deux autres nouveaux cas positifs au Covid-19... À noter que Marco Verratti a été testé négatif, malgré le fait que le milieu italien était lui aussi présent avec ses coéquipiers malades en Espagne.