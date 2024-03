PSG ‍: Paris assommé, Leny Yoro choisit le Real

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Peu à peu, le Real Madrid semble clairement prendre le dessus sur le PSG dans le dossier Leny Yoro puisque selon la presse espagnole, le défenseur du LOSC souhaite rejoindre la capitale espagnole.

En quête d’un défenseur central à fort potentiel dans l’optique du prochain mercato, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont identifié la même cible. En effet, les deux clubs ont flashé sur Leny Yoro, auteur d’une saison splendide à Lille et qui fait indiscutablement partie des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste de défenseur central. L’hiver dernier, Luis Campos a fait le forcing pour tenter de recruter l’international espoirs français dès le mois de janvier, mais le PSG s’est heurté au refus catégorique du LOSC, encore engagé dans la course au top 4 et toujours en lice en Conférence League.

Cet échec a permis au Real Madrid de gagner du temps et désormais, le club espagnol semble en meilleure position que le Paris Saint-Germain pour recruter Leny Yoro. Une tendance confirmée par le journaliste José Félix Diaz, qui affirme que Leny Yoro a été très clair sur sa volonté de rejoindre le Real Madrid au détriment du club de la capitale française. En revanche, l’affaire est loin d’être dans le sac car selon Defensa Central, les Dogues réclament pour l’instant la coquette somme de 100 millions d’euros pour leur défenseur.

Leny Yoro veut signer au Real Madrid, mais...

Olivier Létang met sans doute volontairement la barre très haute pour négocier un joli transfert, mais Florentino Pérez n’est pas fan de ce petit jeu. Le président du Real Madrid n’a pas l’intention de payer 100 millions d’euros pour un joueur qu’il évalue à peine à… 50 millions d’euros. Le boss du club merengue souhaite réaliser avec Yoro une opération similaire à celles réalisées par le passé par le Real avec Varane ou encore Militao, des jeunes joueurs prometteurs à l’époque recrutés pour 11 millions d’euros en ce qui concerne l’ancien Lensois et 50 millions d’euros pour l’ex-taulier du FC Porto. Reste maintenant à voir si le PSG peut profiter de la situation pour rafler la mise, ce qui parait tout de même bien mal engagée puisque Leny Yoro est pour l’instant clair sur son envie de rejoindre l’Espagne.