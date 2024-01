Guimaraes au PSG, le Brésilien pose une clim

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs jours, il est fait état d'un intérêt prononcé du PSG pour le milieu de Newcastle Bruno Guimaraes. Un transfert rendu possible par le versement de la clause libératoire du joueur. Mais, l'ancien lyonnais s'est montré encore attaché aux Magpies.

Bruno Guimaraes et le PSG, un mariage parfait pour de nombreux observateurs. L'ex-lyonnais ferait beaucoup de bien à l'entrejeu parisien, un peu léger depuis août alors que la future recrue Gabriel Moscardo est finalement blessée. Cadre important de Newcastle depuis son arrivée en janvier 2022, Bruno Guimaraes progresse vite en Premier League et en Ligue des champions. Il avait d'ailleurs fait mal au PSG lors de la phase de poules cette saison. Le Brésilien serait comme un poisson dans l'eau à Paris, lui qui maîtrise déjà le Français après son passage réussi à l'OL. Reste à convaincre Newcastle, qui possède le joueur jusqu'en 2028. Heureusement pour Paris, Guimaraes a une clause libératoire fixée à 116 millions d'euros qui peut débloquer tout le dossier.

Guimaraes rassure les fans des Magpies

A l'instar du transfert de Neymar en 2017, le PSG peut arracher le joueur à Newcastle en y mettant le prix. La somme n'effraie pas le PSG, qui avait quand même déboursé 222 millions d'euros pour Neymar. Encore faut-il que Bruno Guimaraes donne son accord comme Neymar à l'époque. Alors que les rumeurs d'un transfert au PSG enflent depuis plusieurs jours, le milieu brésilien a voulu rassurer les fans des Magpies ce samedi après-midi.

Profitant du large succès de son club dans le derby contre Sunderland en Cup, il a posté un message court mais explicite sur son engagement à Newcastle. « Newcastle United. Point. », a t-il écrit sur X avec deux cœurs noir et blanc et son numéro de maillot, le 39. Une manière de promettre que son aventure dans le nord de l'Angleterre ne se finirait pas en janvier 2024. Des paroles en l'air ? Pas si sûr. En effet, Guimaraes montre régulièrement son attachement à ses clubs. C'est le cas de Newcastle mais aussi de l'OL, qu'il continue de mentionner dans certains de ses posts. De quoi faire dire au PSG que le sentimental Bruno Guimaraes ne sera pas aussi simple à convaincre malgré les promesses sportives et financières des Parisiens.