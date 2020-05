PSG : Paris aime Semedo, le Barça envoie un devis salé

Dans : PSG.

Sauf improbable retournement de situation, le PSG va perdre Thomas Meunier, en fin de contrat à l’issue de la saison.

La semaine dernière, Le Parisien indiquait clairement dans ses colonnes que l’histoire était terminée entre l’international belge et le Paris Saint-Germain. Dès lors, le club de la capitale se tourne vers l’avenir et doit impérativement recruter un latéral droit lors du prochain mercato. Les noms de plusieurs joueurs francophones ont déjà filtré (Mukiele, Atal) sans que cela ne soit très avancé pour le moment. En Espagne, une nouvelle piste a été relancée par Catalunya Radio, celle menant à Nelson Semedo. Du haut de ses 26 ans, le Portugais est assurément un joueur intéressant pour le Paris SG, qui s’est penché sur son dossier au même titre que de nombreux cadors européens.

Selon le média espagnol, Manchester City et le Bayern Munich ont également manifesté leur intérêt pour le latéral droit du FC Barcelone. Mais alors que le club catalan ne parvient pas à trouver d’accord salarial avec Nelson Semedo pour une prolongation de contrat, il se murmure que le prix réclamé par la direction catalane est tout simplement colossal. Afin d’accepter un transfert de son défenseur, Josep Maria Bartomeu ne réclamerait pas moins… de 50 ME. Un prix rondelet pour un joueur au potentiel intéressant, mais qui ne s’est même pas imposé comme un titulaire indiscutable à Barcelone, où il reste en balance avec Sergi Roberto. Soucieux de ne pas dépenser son argent n’importe comment, le Bayern Munich a déjà prévenu la direction barcelonaise qu’il ne s’alignerait pas sur les 50 ME réclamés. Reste à voir quelle sera la position du Paris SG, dont les rapports sont plutôt tendus avec Barcelone ces dernières années. On imagine assez mal, il faut bien le dire, Leonardo faire un tel cadeau au champion d’Espagne en titre lors du prochain mercato…