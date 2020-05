PSG : Toujours Parisien, Meunier avoue qu’il a tendance à oublier

Dans : PSG.

La saison étant arrêtée, les acteurs de Ligue 1 sont contraints de prolonger leur période d’inactivité. Mais cela n’a pas l’air de déranger le latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier.

Chaque joueur vit l’arrêt des compétitions et le confinement à sa manière. Si certains trouvent le temps long loin des terrains, d’autres comme Thomas Meunier n’en souffrent absolument pas. En effet, le latéral droit du Paris Saint-Germain, qui a donné de ses nouvelles aux médias de son club, s’est montré positif. Le Belge semble s’épanouir malgré les circonstances particulières. A tel point qu’il en oublierait presque son statut de joueur professionnel chez les champions de France.

« Je vais plutôt bien en cette période de confinement, a confié Meunier. Le foot me manque mais pas tant que ça. On est avec les enfants, on doit s’occuper et on ne pense pas forcément au foot. Je me maintiens en forme grâce aux programmes individuels envoyés par le staff. Toujours des contacts avec mes coéquipiers ? Oui, on s’écrit de temps en temps. On essaye de ne pas oublier que nous sommes des joueurs du PSG. »

Meunier veut retrouver le Parc mais…

« (…) Quand je dis que le football ne me manque pas, ce n’est pas exactement ça, a-t-il précisé. Les entraînements ne me manquent pas tant que ça. Ce sont les matchs qui me manquent énormément. Les matchs devant les supporters me manquent avec l’ambiance et l’atmosphère. » Pas sûr que le latéral goûte de nouveau à l’ambiance du Parc des Princes, lui dont le double discours agace sa direction alors que son contrat expire en juin.