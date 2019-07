PSG : Paris agace un club allemand au mercato, ce n'est pas le Bayern

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Un an après la passe d’arme musclée entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sur le transfert raté de Jérôme Boateng, un autre club allemand se demande ce que fabrique le PSG.

Il s’agit de Francfort, qui est totalement coincé dans son ambition de faire revenir définitivement Kevin Trapp. Après une bonne saison en prêt, le gardien allemand ne sait pas ce que ses dirigeants veulent faire de lui. Il pourrait accepter de rester une saison comme doublure d’Alphonse Areola, afin de partir librement en juin 2020. Mais dans le même temps, l’Eintracht est parvenu à un accord de longue date avec le PSG pour son transfert. Mais Leonardo s’y oppose, puisque le directeur sportif brésilien rêve de s’offrir Gigi Donnarumma, mais ne peut pas se séparer de Trapp avant d’être certain de pouvoir acheter l’Italien. Résultat, Fredi Bobic avoue être coincé par l’indécision du PSG.

« Ils ont leurs avis, Leonardo a le sien sur le fait de vendre un gardien ou non, sur le fait de savoir si Kevin sera n° 1 ou non... Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire avec Kevin. Nous, nous le voulons, oui. On verra si ça va vite ou si ça prend du temps. Nous sommes patients, nous sommes tranquilles, nous allons continuer à dialoguer avec les clubs vendeurs », a expliqué le directeur sportif de Francfort à la télévision allemande. Il y a de fortes chances que le départ de Kevin Trapp soit lié à l’avenir de Neymar, dont le départ pourrait permettre à Leonardo de faire venir plusieurs joueurs, dont un gardien de grande valeur…