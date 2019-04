PSG : Paris adorait ce Brésilien à 40 ME mais ça, c'était avant

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Très irrégulier depuis le début de la saison à la Juventus Turin, Douglas Costa est un joueur dont le profil est tout de même apprécié par plusieurs grosses écuries européennes. Vif et plutôt précis dans ses passes, le Brésilien a même été associé au Paris Saint-Germain par certains médias au cours des dernières semaines. Effectivement, le club de la capitale se pencherait sur l’ailier turinois afin d’apporter de la concurrence à Kylian Mbappé et à Angel Di Maria. Mai vraisemblablement, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont d’autres priorités…

Et pour cause, Le 10 Sport indique que Douglas Costa ne fait pas partie des pistes prioritaires du club de la capitale française en vue du mercato d’été. Cela ne veut pas dire que l’ancien Bavarois n’est pas apprécié par l’état-major du PSG. La preuve, il est précisé que par le passé, la cellule de recrutement de Paris s’était penchée sur le cas de Douglas Costa. Mais visiblement, ce n’est plus le cas et il semble difficile de le voir poser ses valises à Paris dans les prochaines semaines. Les supporters du PSG devraient s’en remettre, malgré la qualité du joueur.