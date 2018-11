PSG : Paris accélère pour s'offrir Wenger, ça va faire des victimes !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

En ce début de semaine, Arsène Wenger est annoncé avec insistance du côté du Milan AC par les médias italiens.

Mais le Paris Saint-Germain est toujours très intéressé par l’ancien manager d’Arsenal et selon les informations obtenues par Paris-United, le club de la capitale a décidé de passer la vitesse supérieure dans ce dossier. « Dans la lignée du contact établi en août dernier dans l’émirat, le Cheikh Al Thani a dernièrement joint Arsène Wenger et une nouvelle rencontre se tiendra prochainement à Doha » explique le média pro-PSG, pour qui le technicien français devrait être au Qatar ce mardi.

Antero Henrique sur la sellette !

« Son profil de gestionnaire hors pair fait l’unanimité auprès du Cheikh et coïncide avec son espoir d’installer durablement un ticket Tuchel – Wenger au club » poursuit Paris-United, qui explique qu’un homme ne souhaite pas vraiment voir débarquer Arsène Wenger dans la capitale française : Antero Henrique. Et pour cause, le Portugais est carrément devenu indésirable en interne. « Les jours du portugais au PSG sont comptés. L’objectif du club serait de se séparer de son directeur sportif avant le mercato hivernal afin de garantir à Wenger un espace et une marge de manœuvre dans le choix de la future direction sportive ». Autant dire que le mois de novembre sera chargé pour le champion de France, entre les Football Leaks et ce dossier Wenger. Car outre le Milan AC, plusieurs sélections ou encore le Real Madrid sont également intéressés par le manager de 69 ans...