PSG : Paris abat sa dernière carte pour s'offrir Wendell

Toujours à la recherche de la perle rare au poste de latéral gauche, le PSG explore plusieurs pistes.

Tandis que Filipe Luis est difficilement accessible, le club de la capitale s’intéresse toujours à Wendell. Mais le Bayer Leverkusen se montre inflexible dans les négociations. Ainsi selon Le Parisien, l’état-major du PSG va tenter une dernière fois sa chance pour s’offrir les services du latéral brésilien : un prêt avec une option d’achat assez conséquente. Une manière pour le Paris Saint-Germain de contourner le fair-play financier en décalant cette dépense dans le temps.

Pour l’heure, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique attendent toujours une réponse du Bayer Leverkusen. Mais du côté du club allemand, on ne semble pas pressé de vendre celui qui s’est imposé comme un élément indiscutable de l’équipe. Si cette piste échouait, Paris pourrait faire de Raphaël Guerreiro sa priorité. Problème : l’écart entre l’offre et la demande, le PSG n’ayant pas l’intention de dépenser plus de 15ME pour le Portugais, alors que le Borussia Dortmund en réclame minimum 30ME. La quête du latéral gauche capable de remplacer efficacement Yuri Berchiche se poursuit donc dans la capitale…