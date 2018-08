PSG : Guerreiro c'est 40ME, Dortmund refuse les soldes

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Le mercato ferme ses portes dans dix jours et pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé son latéral gauche.

Ces dernières heures, le nom de Filipe Luis est régulièrement évoqué, notamment dans la presse espagnole. Mais le dossier menant au Brésilien de l’Atlético est délicat, Diego Simeone n’ayant pas l’intention de le lâcher et Paris n’ayant absolument pas envie de signer un gros chèque pour un défenseur de 33 ans. Ainsi, d’autres pistes sont creusées. Le nom de Philipp Max a filtré, tout comme celui de Raphaël Guerreiro.

Le latéral gauche du Borussia Dortmund connaît bien Thomas Tuchel et son style de jeu est parfaitement adapté à celui prôné par le coach parisien. Mais selon les informations de L’Equipe, l’écart entre l’offre et la demande est très important dans ce dossier. En effet, Dortmund réclame entre 30 et 40ME pour l’international portugais, quand le Paris Saint-Germain refuse de mettre plus de 15ME pour son futur latéral gauche (Guerreiro ou un autre). Autant dire que ce dossier a du plomb dans l’aile, même si Paris pourrait se résoudre à une surenchère de dernière minute s’il n’a pas trouvé son latéral dans la dernière ligne droite du mercato…