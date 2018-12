PSG : Paris a peut-être trouvé son Sergio Busquets au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La presse néerlandaise l'a dévoilé ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a très bien avancé sur la piste qui mène à Frenkie de Jong, le jeune international des Pays-Bas actuellement sous contrat avec l'Ajax Amsterdam. Le milieu de terrain de 21 ans aurait en effet donné sa priorité au PSG, qui pourrait le faire signer au mercato estival 2019 moyennant la coquette somme de 75ME.

Interrogé sur l'éventuelle venue de Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain l'été prochain, Willy Sagnol a reconnu que le Paris SG pourrait bien avoir trouvé le joueur idéal pour renforcer un secteur déficient au sein de son effectif. « Le joueur me plaît. On le compare un peu à Sergio Busquets puisqu’il sait toujours se rendre disponible pour ses coéquipiers et il a un jeu très propre. Il est aussi capable d’éliminer et de transpercer des lignes balle au pied. Donc, pour moi, il est un petit peu plus complet. Il peut être le chaînon manquant du PSG, qui permettrait de revenir à une défense à 4 tout en gardant de l’équilibre, et en mettant Neymar et Mbappé dans de meilleures conditions, a confié l'ancien joueur et désormais consultant de RMC, qui a toutefois un petit doute concernant Frenkie de Jong. Le seul petit bémol, c’est son âge et son expérience. Il n’arrivera pas en étant un leader. »