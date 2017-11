PSG : Paris a enclenché le processus pour s'offrir Mourinho !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Qui sera l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Pour l’heure, difficile de pronostiquer au sujet de l’avenir d’Unai Emery dans la capitale.

En fin de contrat en juin prochain, le technicien basque sait que sa prolongation dépendra de ses résultats en Ligue 1, mais surtout en Ligue des Champions. Et en attendant, les dirigeants parisiens multiplient les pistes et les prises de contact afin d’éventuellement remplacer l’ex-manager du FC Séville. Récemment, le nom de Massimiliano Allegri a filtré. Celui de Mauricio Pochettino également. Mais désormais, la presse anglaise reparle d’un intérêt très prononcé du PSG pour José Mourinho, actuellement en poste à Manchester United.

Le PSG a contacté Jorge Mendes au sujet de Mourinho

Généralement très bien informé sur les Reds Devils, le Manchester Evening News est catégorique : la direction du Paris Saint-Germain a contacté « dernièrement » Jorge Mendes, l’agent de José Mourinho. Pour l’instant, il ne s’agirait que d’une simple prise de contact entre les deux parties. Le but du PSG est clair : signifier au coach portugais son intérêt, sans rien lui proposer pour l’instant. En fin de contrat en juin 2019 à Manchester United, le « Special One » négocie actuellement avec ses dirigeants pour avoir des « garanties sportives » avant le prochain mercato estival. S’ils ne les obtient pas, il pourrait bien aller voir ailleurs… et le PSG saura en profiter.