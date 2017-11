PSG : Paris en Italie pour le successeur d’Emery

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Plutôt tranquille lors de sa première saison à Paris, Unai Emery a vu la confiance de ses dirigeants s’effriter avec deux énormes ratés, en Ligue des Champions comme en Ligue 1.

Si les décideurs parisiens n’ont pas voulu trancher dans le vif, laissant à l’Espagnol une seconde chance avec un effectif renforcé, la pression monte sur les épaules de l’ancien coach de Séville. Il lui faudra le titre en Ligue 1 et un dernier carré en C1 pour échapper au couperet. Dans le cas contraire, Paris prépare la relève et les noms des candidats pour le futur job continuent de fleurir. Après José Mourinho, Antonio Conte ou encore Mauricio Pochettino, El Mundo Deportivo révèle que des contacts ont été pris avec l’entourage de Massimiliano Allegri.

L’entraineur de la Juventus Turin fait l’unanimité dans le Piémont, où il empile les titres nationaux et a déjà atteint deux fois la finale de la Ligue des Champions. Une expérience, un sens tactique et un parcours en progression constate, les qualités d’Allegri ont fait leur effet auprès des dirigeants parisiens, qui savent toutefois que l’Italien a prolongé son contrat avec la Juventus en juin dernier, et s’y est désormais engagé jusqu’en 2020. A moins d’une grosse défaillance cette saison, il sera donc difficile d’aller le chercher sans de gros efforts financiers.