PSG : Paris a déjà sous contrat son N'Golo Kanté

Auteur d'un match de haut niveau mercredi soir face au Bayern Munich, Idrissa Gueye reçoit des louanges depuis la victoire du PSG. Pour son ancien sélectionneur, le Sénégalais confirme qu'il a le niveau mondial.

Souvent considéré comme une erreur de casting depuis que le Paris Saint-Germain était allé le chercher à Everton lors du mercato 2019 pour 30ME, au point même qu’un départ avait été évoqué en janvier dernier, Idrissa Gueye a montré mercredi à l’Allianz Arena qu’il était capable de briller lors des matchs au sommet. Face au champion d’Europe et du Monde, le milieu de terrain du PSG a livré un de ses meilleurs matchs sous le maillot de Paris, ce qu’il avait déjà fait en 2019 avec Paris contre le Real Madrid. Idrissa Gueye ne reçoit que des compliments depuis la victoire à Munich, et pour Alain Giresse, qui l’a eu sous ses ordres lorsqu’il dirigeait l’équipe du Sénégal, tout cela n’est que justice. Pour ce dernier, Idrissa Gueye est digne de jouer au Paris Saint-Germain et les comparaisons avec les plus grands ne sont pas usurpées.

S’exprimant à quelques heures du match Strasbourg-PSG, Alain Giresse dit tout le bien qu’il pense du milieu sénégalais, lequel s’est battu comme un chien face aux joueurs du Bayern Munich. « Cette configuration de match, durant lequel tu prends des vagues successives, fait appel à toutes ses qualités. Il gicle à droite, intervient à gauche, intercepte dans l’axe, harcèle tout ce qui bouge et relance proprement... La base de son jeu est là, dans l’activité, la présence. Comme tout joueur, même le plus technique, Gana a juste besoin d’être au top physiquement car son moteur à lui consomme beaucoup d’énergie (…) C’est le N’Golo Kanté du PSG », explique, dans Le Parisien, l’ancien milieu international français qui sait de quoi il parle. A Idrissa Gueye de confirmer tout cela mardi soir au Parc des Princes contre le Bayern.