PSG : Paris a bien tenté de faire signer Lacazette, mais...

Actuellement très heureux aux côtés d'Alexandre Lacazette à Arsenal, Unai Emery a fait une révélation sur son passage au Paris Saint-Germain.

Ensemble, sous le même maillot des Gunners, ils se régalent en ce début de saison, au cours duquel l'attaquant a marqué cinq buts lors des sept derniers matchs. Mais Emery et Lacazette ont bien failli former un nouveau couple dès l'été 2016, quand l'entraîneur espagnol était encore au sein du club de la capitale française. Sauf que malgré une belle offre de transfert faite à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas l'avait refusé. Avec raison, puisque l'avant-centre avait porté son club formateur en marquant 37 buts pour poser son Lyon à la quatrième place de la L1 et en demi-finales de l'Europa League. Des performances qui ont poussé Arsène Wenger à acheter Lacazette contre un chèque de soixante millions d'euros en juillet 2017. Et aujourd'hui, c'est donc Unai Emery qui en profite pleinement.

« Quand je suis arrivé au PSG, nous pensions faire signer Lacazette. Mais il était à Lyon, et ce n’était pas facile de faire signer un joueur lyonnais, car l'OL et le PSG sont rivaux. Désormais, nous discutons tous les jours avec Laca. L'année dernière, c'était sa première année en Premier League, un championnat bien différent de la Ligue 1, avec une position différente et un rythme différent. Il a une très bonne mentalité et se donne de très bonnes chances de marquer. Il est très efficace. Mais il doit continuer de s'adapter. Et cette année, il est sur le point de franchir une étape supplémentaire. Nous sommes très heureux pour lui, mais mon message est le suivant pour lui : 'Il faut faire le maximum tous les jours, à l’entraînement puis en match'. Il doit continuer à chercher son meilleur niveau, pas seulement dans les matchs, mais à chaque minute des 90 minutes. Je crois en lui, en ses caractéristiques. Nous avons besoin de lui pour qu'il continue à se sentir bien avec son rôle dans l'équipe et avec sa qualité », a lancé, dans le Mirror, Emery, qui pense donc que Lacazette va se donner les moyens de retrouver l'équipe de France un jour s'il continue sur cette bonne voie-là.