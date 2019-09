PSG : Paredes veut partir, Leonardo est d'accord, ça peut aller vite

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Sa seule titularisation de la saison restera pour le moment comme le symbole de son passage au PSG. Totalement hors du coup avec ou sans le ballon, Leandro Paredes a grandement participé au petit naufrage contre Reims, avec cette défaite à domicile 0-2. Depuis le premier jour, l’Argetin n’y est pas, et tout le monde se demande pourquoi Antero Henrique est allé mettre 47 ME, soit le prix d’un Bernardo Silva par exemple il y a deux ans, sur le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. L’échec est total et a comme simple mérite d’avoir été assimilé à tous les niveaux.

Selon Calcio Mercato, Paredes aurait ainsi émis le souhait de retourner en Serie A dès cet hiver, répondant ainsi aux prises de contact du Milan AC avec ses représentants. Une issue qui semble clairement envisageable car Leonardo n’a aucune intention de retenir le joueur. Et dans ce dossier, personne n’est dupe, un transfert sec est quasiment impossible à boucler, tant la valeur de l’Argentin a chuté. Résultat, il serait question d’un prêt de six mois avec option d’achat obligatoire au bout. La Juventus et l’Inter Milan ont aussi exprimé leur intérêt, mais la tendance reste à une arrivée au Milan AC, pour le joueur passé notamment par la Roma jusqu’en 2017.