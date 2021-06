PSG : Leonardo est choqué par Paredes

Dans : PSG.

Plus tôt dans la semaine, le journal L’Equipe lâchait une petite bombe en expliquant que le PSG allait devoir vendre pour 80 à 100 ME au mercato.

C’est le prix à payer pour pouvoir ensuite investir et se renforcer massivement pour le directeur sportif Leonardo, qui s’active pour boucler les départs de plusieurs indésirables. Depuis quelques semaines, les mêmes noms reviennent en boucle, de Layvin Kurzawa à Mitchel Bakker en passant par Abdou Diallo, Colin Dagba et Mauro Icardi. Jusqu’à présent, les joueurs du milieu de terrain étaient assez peu cités. Il est notamment certain que Mauricio Pochettino souhaite conserver Idrissa Gueye, fabuleux en Ligue des Champions cette saison. En revanche, selon les informations rapportées par Calcio Mercato, la tendance s’est inversée en ce qui concerne Leandro Paredes.

Son salaire a choqué Leonardo

Le média italien affirme que l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg figure désormais sur la liste des joueurs potentiellement transférables par le PSG cet été. Il faut dire que si Leandro Paredes a élevé son niveau de jeu au fil des mois, le salaire colossal qu’Antero Henrique lui a accordé pour signer à Paris a toujours choqué Leonardo, lequel aimerait un équilibre plus cohérent de la grille salariale au sein du vestiaire parisien. C’est ainsi qu’en cas de belle proposition, Leandro Paredes ne sera pas retenu. Avant le départ d’Antonio Conte, l’Inter Milan s’était renseigné. Mais les Nerrazzuri ont des problèmes financiers et ne casseront sans doute pas leur tirelire pour recruter Leandro Paredes, à moins que l’Argentin soit inclus dans le deal concernant Achraf Hakimi, priorité du PSG au poste de latéral droit. Par ailleurs, le média italien nous révèle qu’un autre milieu de terrain de Paris est poussé vers la sortie en la personne d’Ander Hererra, dont la mentalité est irréprochable mais dont le niveau peine à convaincre Mauricio Pochettino. En ce qui concerne Danilo Pereira, sauf offre mirobolante, il devrait enchainer avec une seconde saison au PSG.