PSG : Paredes refourgué, et soudain un énorme espoir !

Lors de son retour au PSG au début de l’été 2019, Leonardo s’est étonné des salaires colossaux de certains joueurs moyens de l’effectif.

En interne, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa stupéfaction en découvrant les émoluments énormes de Julian Draxler et de Leandro Paredes. C’est donc tout naturellement que l’ancien dirigeant de l’AC Milan a fait des départs de l’international allemand et de l'ex-joueur du Zénith Saint-Pétersbourg deux priorités pour le mercato estival. Problème : les clubs ne se bousculent pas au portillon pour récupérer Draxler et Paredes, principalement en raison de leur gros salaire.

La Juventus toujours sur Paredes ?

Néanmoins, une lueur d’espoir pourrait bien illuminer le mercato de Leonardo dans les semaines à venir puisqu’en cette fin de semaine, Tuttosport est catégorique. Très intéressée cet hiver, la Juventus Turin est toujours sur les rangs pour recruter Leandro Paredes au mercato. Attention à ne toutefois pas sabrer le champagne trop tôt dans les bureaux du Paris Saint-Germain, car l’international argentin n’est pas la priorité de Maurizio Sarri. En effet, le média transalpin indique que l’ancien coach de Chelsea souhaite récupérer Jorginho, qu’il a connu à Naples et chez les Blues.

Mais si la venue de l’international italien ne pouvait pas se concrétiser, alors la Juventus Turin pourrait bien jeter son dévolu sur Leandro Paredes. Les choix du champion d’Italie en titre interrogent tout de même, alors que la venue d’Arthur en provenance de Barcelone n’a pas soulevé un enthousiasme fou chez les supporters, et que Paredes ne fait clairement pas rêver non plus les foules. Reste à voir quelle sera l’indemnité de transfert réclamée par Leonardo et par Nasser Al-Khelaïfi pour une vente de Leandro Paredes cet été, alors que l’Argentin a été recruté pour 45 ME par Antero Henrique il y a un an et demi.