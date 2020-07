PSG : Paris attaqué sur Paredes, hésitation générale

Dans : PSG.

Considéré comme une catastrophe économique six mois après son arrivée, Leandro Paredes a enfin trouvé ses marques au PSG.

Résultat, avec son efficacité défensive, son goût pour le contact, et sa précision dans les passes, l’Argentin a su gagner progressivement la confiance de Thomas Tuchel, qui le considère comme un joueur pleinement inscrit dans la rotation, voire même un titulaire pour certains gros matchs avant l'arrêt de la saison. Un renouveau qui fait du bien au PSG dans un profil pas forcément très fourni de joueur capable aussi de mettre le pied et de s’arracher pour aller gratter des ballons. De quoi attirer l’oeil des recruteurs, qui espèrent toujours avoir le droit au tarif de Paredes d'il y a un an, qui semblait beaucoup plus abordable. C’est le cas de la Juventus, toujours en lien étroit avec Leonardo, et qui vient de réaliser un gros échange au milieu avec Pjanic envoyé au Barça, et Arthur de récupéré.

Mais pour compléter son entrejeu, la Vielle Dame vise désormais Paredes, tout en gardant un oeil sur Houssem Aouar et hésiterait entre les deux éléments révèle Tuttosport. Mais pour faire venir le Parisien, il faudra toutefois sortir le chéquier. Acheté 47 ME bonus compris par Antero Henrique en janvier 2019, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg pourrait quitter le PSG pour 35 ME. Si Leonardo est intéressé par une telle rentrée d’argent, le joueur, qui a connu beaucoup de difficultés à s’acclimater, a désormais envie de construire sa vie et sa carrière à Paris. Son intégration est à l’image de ses performances sur le terrain, en constante amélioration, et le petit succès rencontré dernièrement lors de son anniversaire avec ses coéquipiers le démontre. Pour l’Argentin qui a désormais 26 ans, la fin de saison avec la Ligue des Champions pourrait donc être décisive. A lui de se montrer de plus en plus indispensable au PSG.