PSG : Paredes le promet, il va jouer au foot maintenant

Dans : PSG.

Arrivé à Paris en janvier 2019 avec l’étiquette d’un joueur apprécié pour la qualité de son jeu de passe, Leandro Paredes n’a pas pu montrer ses qualités immédiatement.

L’Argentin a eu du mal à s’imposer au coeur du milieu de terrain et s’est finalement trouvé un rôle de lieutenant qui lui a permis d’être apprécié par ses coéquipiers. Sans vraiment réaliser de miracles ballon au pied, l’ancien du Zénith vient régler les comptes de ceux qui oseraient chatouiller les chevilles de Neymar, Verratti, Di Maria ou Mbappé. Un rôle de défenseur des stars qui dans un premier temps lui a valu le respect des spectateurs, pour qui il faut bien un joueur dans une équipe, même aussi peuplée de joueurs majeurs, qui aille au charbon et mettent le pied. Mais Paredes est trop bien rentré dans le personnage, et est depuis quelques mois dans tous les mauvais coups, provoquant verbalement, agressif sur les moments chauds. Son entrée en jeu face à l’OM, où il n’était clairement pas venu pour jouer au football, lui permet selon ses dires d’effectuer une prise de conscience.

« Ce qu'il s'est passé contre Marseille m'a fait un déclic dans ma tête, je dois changer. Je dois améliorer mon comportement. Ils m'ont infligé deux matchs de suspension et je n'ai pas pu jouer », a promis Leandro Paredes sur les ondes de Radio Continental en Argentine. Une promesse qu’il a plutôt intérêt à tenir, car il y a de grandes chances que le milieu de terrain du PSG soit désormais dans le viseur des arbitres et que plus rien ne lui soit passé. Pour le moment avec le champion de France, Paredes n’a récolté qu’un seul carton rouge, mais déjà 11 jaunes alors qu’il est loin d’être un titulaire indiscutable.