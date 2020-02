PSG : De flop à chouchou de Neymar, la folle ascension de Paredes

Dans : PSG.

Recruté par le PSG pour plus de 40 ME hors bonus en janvier 2019, Leandro Paredes a longtemps eu l’étiquette de flop collée à la peau.

Depuis le mois de novembre, l’international argentin est toutefois beaucoup plus performant. Moins timoré dans l’entrejeu, il est devenu au fur et à mesure des semaines une solution crédible pour Thomas Tuchel au poste de milieu défensif, bien que Marquinhos, Idrissa Gueye et Marco Verratti soient toujours devant lui dans la concurrence. Au-delà du terrain, Leandro Paredes s’est surtout imposé, petit à petit, comme un élément important du vestiaire du PSG selon les informations du Parisien.

Totalement adapté à la vie parisienne

Et pour cause, en interne, l’ancien milieu défensif du Zénith Saint-Pétersbourg s’est notamment rapproché du big boss du vestiaire : Neymar. « Décrit comme jovial et extrêmement blagueur, le joueur, suspendu mercredi à Dijon, suscite l'adhésion des poids lourds du club, comme Keylor Navas, Marco Verratti ou Kylian Mbappé. Il aime chambrer en leur compagnie, taquiner et s'en délecter ensuite sur les réseaux sociaux » explique notamment le quotidien francilien, qui indique que Leandro Paredes n’aurait manqué pour rien au monde l’anniversaire de Neymar le 2 février dernier, où il a retrouvé toute la colonie argentine du PSG (Angel Di Maria et Mauro Icardi).

Lors du mercato hivernal de janvier, son nom a circulé en direction de la Juventus Turin notamment mais dans l’esprit de Leandro Paredes, un départ du Paris SG était tout simplement inenvisageable. Totalement adapté au mode de vie parisien comme le prouvent ses sorties en famille au restaurant du Volver, célèbre repaire des Argentins historiques du PSG (Pastore, Lavezzi), Leandro Paredes a bien l’intention de rester encore un moment dans la capitale française. Espérons tout de même pour lui que sportivement, il parviendra à trouver sa place et à s’imposer prochainement comme un titulaire à part entière de Thomas Tuchel au milieu de terrain.