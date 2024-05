Al-Khelaifi et Sarkozy debout, le PSG recrute deux Ultras

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Parc des Princes sera brûlant mardi soir pour la tant attendue demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund. Nasser Al-Khelaifi est prêt à tout.

A match des grands soirs, ambiance des grands soirs. Depuis le coup de sifflet final du match aller à Dortmund, qui a scellé la courte victoire (1-0) du club allemand, les supporters du Paris Saint-Germain n'ont qu'une obsession, c'est d'être à ce mardi 21 heures. Tandis que le Collectif Ultras Paris prépare un nouveau tifo exceptionnel et appelle les fans du PSG de tout donner pour porter leur équipe vers la finale du 1er juin à Wembley, Nasser Al-Khelaifi est lui aussi décidé à faire du Parc des Princes un atout supplémentaire pour son club face au Borussia Dortmund. Si en 2020 le PSG avait éliminé le BVB09 version Haaland, c'était dans un stade vide, covid oblige, mais cette fois le président qatari des champions de France attend que tout le monde donne du sien, y compris lui et les invités les plus prestigieux, lesquels se bousculeront pour cette rencontre.

Le PSG veut un Parc des Princes en feu contre Dortmund

Dans un entretien avec quelques médias triés sur le volet par la direction du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi souhaite que la célèbre corbeille du Parc des Princes soit au diapason du Virage Auteuil pendant toute la rencontre. « Si j’avais le droit, j’enlèverais tous les sièges du Parc des Princes demain, pour que l’ambiance soit exceptionnelle ! Même le mien. Et oui, celui de Nicolas Sarkozy aussi », a confié, avec malice le patron du PSG. On le sait, pour le voir à la télévision, Nasser Al-Khelaifi est plutôt du genre très crispé durant les matchs de Ligue des champions, le dirigeant qatari laissant souvent éclater la joie après les rencontres, même si cela n'a jamais été non plus de manière spectaculaire.

Mais l'idée de décrocher un billet pour la finale de la Ligue des champions devant les supporters parisiens est forcément une occasion rarissime dans l'histoire du Paris Saint-Germain. La dernière fois que cela s'était présenté, c'était en 1995 face à l'AC Milan et les Milanais s'étaient imposés (0-1), privant ainsi le PSG d'une place en finale. En finale, le club italien avait été battu par l'Ajax Amsterdam.