PSG : Papu Gomez négocie son départ, le prix peut tomber très bas

Dans : PSG.

En conflit avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, Alejandro « Papu » Gomez devrait quitter l’Atalanta Bergame au mercato hivernal.

Le capitaine emblématique de l’Atalanta ne figurait pas dans le groupe retenu par Gasperini pour le choc face à l’AS Roma, dimanche après-midi en Série A (4-1). Une absence qui en dit long, et qui prouve à quel point le divorce est consommé entre l’international argentin et son entraîneur. Un départ au mois de janvier est désormais une évidence, et les clubs intéressés sont nombreux. En Italie, l’AC Milan et l’AS Roma flairent le gros coup, mais ils ne sont pas les seuls à avoir manifesté leur intérêt pour Papu Gomez. En effet, le Paris Saint-Germain est également très chaud pour accueillir le milieu offensif de 32 ans au mois de janvier.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme une nouvelle fois l’intérêt du champion de France en titre à l’égard de Papu Gomez, un joueur adoré par son compatriote Angel Di Maria. Parmi les clubs intéressés, le PSG semble le plus puissant financièrement. Mais l’argent n’aura peut-être pas le dernier mot dans ce dossier selon le média transalpin. Effectivement, il est indiqué que l’Atalanta Bergame réclame la coquette somme de 10 ME pour Papu Gomez, en fin de contrat dans un an et demi. En revanche, il n’est pas encore certain que le prochain club de l’Argentin ait besoin de payer une telle somme pour le recruter. Car de son côté, le natif de Buenos Aires souhaite négocier la rupture de son contrat pour services rendus afin de partir pour zéro euro. Au club depuis septembre 2014, Alejandro « Papu » Gomez a disputé 253 matchs sous les couleurs de l’Atalanta Bergame, club avec lequel il a inscrit la bagatelle de 60 buts.