Ibrahima Konaté tend une perche énorme au PSG

Par Corentin Facy

Natif de Paris, Ibrahima Konaté observe avec attention les résultats du PSG et l’évolution de l’effectif avec le recrutement de plusieurs joueurs français cet été, de Dembélé à Barcola en passant par Kolo Muani et Hernandez.

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a pris un virage enthousiasmant pour les supporters avec le recrutement de plusieurs internationaux français. Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Bradley Barcola ont rejoint le club de la capitale, ce qui permet aux supporters de s’identifier davantage à l’équipe par rapport à la saison dernière. Les départs de Neymar et de Lionel Messi ont fait du bien au Parc des Princes, totalement en phase avec l’équipe de Luis Enrique depuis le début de la saison.

De manière logique, les joueurs de l’Equipe de France regardent avec attention l’évolution du projet parisien. C’est notamment le cas d’Ibrahima Konaté, titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps chez les Bleus mais également de Jürgen Klopp à Liverpool. Installé chez les Reds, le natif de Paris n’en reste pas moins attentif à l’évolution du projet du PSG et semble ouvert à l’idée de rejoindre les rangs parisiens un jour. A court terme, une signature à Paris ne semble pas être un objectif pour le solide défenseur de Liverpool. Mais il est clair que la tournure du projet parisien plait à Konaté, qui doit discuter du club parisien en Equipe de France avec Mbappé, Dembélé et compagnie.

Ibrahima Konaté regarde avec attention le PSG, mais...

« Aujourd’hui, le PSG a fait en sorte de recruter des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe de France ensemble. Et même pour le peuple et les fans parisiens, ça leur fait plaisir, c’est ce qu’ils attendaient depuis des années, d’avoir des Parisiens ou à tout le moins des joueurs français dans l’équipe. […] Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir, mais dire que c’est l’un de mes objectifs, non » a reconnu Ibrahima Konaté. De toute évidence, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne diraient pas non à un défenseur de ce calibre mais pour l’instant, « Hibou » est bien à Liverpool et ne se voit pas partir. Mais si le PSG toque à sa porte dans les années à venir, il est clair que le vice-champion du monde 2022 réfléchira très sérieusement.