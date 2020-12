PSG : Papu Gomez à Paris cet hiver, Di Maria en folie

Dans : PSG.

En froid avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, le maestro de l’Atalanta Bergame, Papu Gomez, sera la principale star du mercato hivernal.

Et pour cause, la rupture est « totale » selon les informations de la Gazzetta dello Sport, qui dévoile dans son édition du jour que le départ de l’Argentin de 32 ans est devenu inévitable lors du prochain mercato hivernal. Le média croit savoir que Papu Gomez et Gian Piero Gasperini se sont violemment écharpés à a mi-temps du match entre l’Atalanta et Midtjylland le 1er décembre dernier et que depuis, le capitaine des bleu et noir a pris la décision de partir, à six mois de la fin de son contrat. Au vu du talent incroyable de Papu Gomez, les courtisans sont très nombreux, d’autant plus que son transfert ne représentera pas un gros investissement financier. Le journal italien croit savoir que la majorité des cadors italiens (AS Roma, AC Milan, Inter Milan) sont sur les rangs afin d’accueillir la star de l’Atalanta Bergame.

Mais un club aux moyens financiers plus importants surveille également cette situation d’un œil très attentif… le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale a répété à de nombreuses reprises par l’intermédiaire de Leonardo que la crise du Covid-19 avait sévèrement impacté les finances du club. En ce sens, la venue d’un joueur d’un tel calibre pour une somme dérisoire intéresse obligatoirement le directeur sportif parisien. Et dans ce dossier, Leonardo peut compter sur l’appui d’Angel Di Maria, compatriote et ami de Papu Gomez, qui pousse en interne pour ce recrutement de luxe à Paris. Reste maintenant à voir si le joueur, qui aimerait se libérer de ses six derniers mois de contrat avec l’Atalanta Bergame afin de signer libre dans son nouveau club, accordera sa préférence au PSG. Pour l’heure, le mystère est encore total sur les envies de Papu Gomez pour son avenir. Seule certitude, celui qui souhaite disputer la prochaine Copa America avec l’Argentine a fait une croix sur une destination exotique, et veut rester impérativement dans un club du top 5 européen.