PSG : Panic-buy en défense, Paris fonce sur Kevin Malcuit !

En règle générale, le mercato du Paris Saint-Germain est quasiment bouclé le 27 août. Mais cet été ne ressemble à aucun autre pour le club de la capitale, toujours suspendu à l’avenir de Neymar et à un éventuel transfert du Brésilien, qui rapporterait au minimum 100 ME en cash. Le mercato semble bloqué et pourtant, de nombreux postes sont encore à renforcer au sein de l’effectif, à commencer par les postes de latéral gauche et de latéral droit. Pour concurrencer Juan Bernat, Paris a fait de Raphaël Guerreiro sa priorité. Mais encore récemment, quasiment aucun nom n’avait circulé pour le poste de latéral droit.

C’est désormais de l’histoire ancienne puisque selon les informations de Foot-Mercato, le Paris Saint-Germain s’est concrètement lancé sur la piste menant au Français de Naples, Kevin Malcuit. L’Equipe de France dans le viseur, l’ancien du LOSC serait d’ores et déjà séduit par la perspective d’évoluer chez le récent vainqueur de la Ligue 1. Cependant, convaincre Naples ne sera pas une chose aisée selon le média. Car désormais, Kevin Malcuit est un titulaire indiscutable dans l’esprit d’un Carlo Ancelotti qui devrait logiquement s’opposer à son départ. Le président Aurelio De Laurentiis n’a donc aucunement l’intention de le vendre. A moins que le PSG ne propose un véritable pactole dans le money-time du mercato pour recruter celui qui viendrait clore le débat à ce poste où sont en concurrence les peu convaincants Dagba, Kehrer et Meunier.