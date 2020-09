PSG : Overdose de Chicha, Draxler salement attaqué

Dans : PSG.

La « performance » de Julian Draxler face à l’OM résume bien les déboires de l’Allemand du PSG, totalement à côté de ses pompes depuis des mois. Romain Molina a une explication peu glorieuse.

Le Paris Saint-Germain ne veut plus en entendre parler, mais Julian Draxler continue à avoir du temps de jeu. Son entrée en finale de la Ligue des Champions avait déjà surpris tout le monde, car il y a bien longtemps que l’Allemand ne fait plus de différences sur le terrain. Absent face à Lens alors que son équipe en avait cruellement besoin en raison d’une petite gêne musculaire, l’ancien de Schalke 04 est apparu en fin de match face à l’OM. Des ballons perdus, aucun rythme, et un joueur qui traine son âme en peine sur le terrain et ne le cache même plus. Les efforts ne sont plus au rendez-vous et cela n’étonne pas Romain Molina, persuadé que son hygiène de vie est devenue plus qu’aléatoire ces derniers temps.

Pour ceux ayant des doutes sur la nocivité de la chicha et la mauvaise hygiène de vie, regardez l’évolution de Draxler — Romain Molina (@Romain_Molina) September 13, 2020

« Pour ceux ayant des doutes sur la nocivité de la chicha et la mauvaise hygiène de vie, regardez l’évolution de Draxler. Controle-passe-meme rythme. Plus de percées ou de dribbles, rien », a envoyé le journaliste tacleur, pour qui l’Allemand n’est clairement plus motivé par l’idée de jouer au PSG. Et comme il n’est pas non plus intéressé par un transfert qui lui fera forcément perdre son salaire de la dernière année de son contrat, la saison risque d’être longue pour Julian Draxler quand l’effectif de Thomas Tuchel sera de nouveau au complet.