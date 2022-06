PSG ou PSV pour Simons ? Les deux Monsieur !

La jeune pépite néerlandaise Xavi Simons n'a toujours pas prolongé au PSG. Cela suscite l'inquiétude dans les rangs parisiens surtout que le PSV Eindhoven le convoite pour cet été. Le dilemme du joueur de 19 ans pourrait connaître un épilogue heureux pour tous.

Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est lancé au PSG pour régler l'épineux dossier Xavi Simons. Le jeune prodige néerlandais verra son contrat avec le club parisien expirer à la fin de ce mois de juin. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé avec le jeune homme de 19 ans, lequel joue la montre dans le dossier. Les choses ont été en plus compliquées par la mort récente de l'agent de Simons, Mino Raiola. Il faut dire que le milieu de terrain est soucieux de savoir ce que sera son avenir à Paris, sachant que son temps de jeu fut très réduit lors du dernier exercice avec neuf petits matches disputés toutes compétitions confondues.

Cela s'est encore plus tendu quand le PSV est apparu sur le chemin. Le club d'Eindhoven veut rapatrier au pays le talentueux milieu dont les performances en Youth League ont été impressionnantes. Les médias néerlandais ont lancé l'information ce samedi, indiquant que Xavi Simons était une cible prioritaire du nouvel entraîneur du PSV, Ruud Van Nistelrooy. Ce dernier voit en Simons le remplaçant idéal de Mario Gotze qui vient de partir pour l'Eintracht Francfort. Un dilemme difficile attend le jeune joueur, conscient que son avenir se joue peut-être dans sa décision.

Excl: Paris Saint-Germain are on the verge of reaching full agreement with Xavi Simons to extend the contract - then loan him out to PSV Eindhoven. Negotiations at final stages. 🚨🇳🇱 #PSG



New long term contract is imminent for Xavi Simons, as reported months ago… and then, PSV. pic.twitter.com/795qH56ICx