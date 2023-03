PSG : Osimhen et Rashford, le Qatar annonce la couleur

Dans : PSG.

Le prochain mercato du PSG devrait être agité. La direction parisienne veut changer la ligne d'attaque autour de Kylian Mbappé, quitte à dépenser très gros pour y parvenir.

La révolution au PSG aura-t-elle vraiment lieu cet été ? Il faudra pour cela faire partir au moins une des trois stars offensives, puisqu’après deux échecs en deux ans, le constat est implacable. L’accumulation de grands joueurs ne suffit pas à faire gagner des titres majeurs, et le Paris SG va même moins loin en Ligue des Champions maintenant que Lionel Messi a rejoint sa formation. Un comble pour un club qui dépense sans compter grâce à aux investissements colossaux de l’Emir du Qatar, qui se demande s’il ne faut désormais pas changer de stratégie.

Rashford, vers une offre colossale du PSG

Pour se construire une nouvelle attaque aux côtés de Kylian Mbappé, qui est lui jugé comme incontournable à juste titre, le PSG mise sur la rajeunissement et des joueurs qui ont le vent en poupe. Selon Don Balon, deux attaquants font saliver Nasser Al-Khelaïfi et leur nom ne surprendra personne. Il s’agit dans un premier temps de Marcus Rashford, que Manchester United chercher à prolonger. Le numéro 10 des Three Lions ambitionne de rester en Angleterre, mais il est aussi au courant de l’énorme projet parisien et de l’offre colossale qu’il va recevoir s’il négocie avec le champion de France. Surtout que Manchester United se reconstruit certes cette saison, mais reste encore loin de pouvoir concourir pour le titre en Premier League ou la victoire en Ligue des Champions. Autant dire que l’été sera chaud, car tout le monde connait le pouvoir financier du PSG quand il veut absolument un joueur.

Pour compléter cette attaque nouvelle génération, Luis Campos a pris la main sur un autre dossier, celui menant à Victor Osimhen. Il l’avait fait venir à Lille, et désormais le Portugais entend lui faire un pont d’or pour le convaincre de revenir en Ligue 1. Ce ne sera pas chose aisée pour plusieurs raisons. L’attaquant nigérian a un contrat solide à Naples, et le club italien n’entend le céder que pour la somme de 150 millions d’euros. De plus, Osimhen a un rêve en cas de départ de Naples, c’est de jouer en Premier League. Le PSG va donc, dans les deux cas, devoir sortir de sacrés arguments pour le convaincre. La machine est en tout cas lancée puisque selon Foot Mercato, Luis Campos a rencontré les représentants de l’attaquant du Napoli pendant la trêve internationale. Une façon de tâter le terrain avant de tenter, cet été, de changer la face de l’attaque du PSG. En cas d’échec dans ces deux pistes, plusieurs noms ont déjà été cités, mais ils font forcément un peu moins rêver. C’est le cas de Randal Kolo-Muani, Rafael Leao, voire Harry Kane.