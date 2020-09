PSG : On ne prête plus, Chelsea va faire payer Paris pour Rudiger

Dans : PSG.

Activement lancé à la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain négocie durement avec Chelsea pour récupérer Antonio Rudiger.

La piste Antonio Rudiger, dévoilée en milieu de semaine par la presse britannique, est travaillée au corps par le PSG. Ce vendredi, RMC en dit plus sur l’existence de négociations en cours entre le Paris Saint-Germain et les Blues au sujet de l’international allemand de 27 ans, capable de jouer dans l’axe ou sur les côtés de la défense et qui sort d’une saison plutôt solide sous les ordres de Frank Lampard dans la capitale anglaise. La radio confirme que le Paris SG a récemment tenté d’obtenir le prêt avec option d’achat d’Antonio Rudiger afin de boucler un deal semblable à celui entériné avec l’AS Roma pour Alessandro Florenzi.

Il semblerait toutefois que Chelsea soit plus dur en affaires que le club de la capitale italienne puisque la proposition du Paris Saint-Germain a été balayée d’un revers de la main par les dirigeants britanniques. Les négociations ne sont toutefois pas rompues entre le champion de France en titre et le quatrième de la saison 2019-2020 de Premier League. En effet, les deux clubs discutent toujours de la venue d’Antonio Rudiger au PSG, mais cette fois sous la forme d’un transfert sec et définitif. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé et aucun chiffre n’a filtré sur les exigences de Chelsea avec l’ex-défenseur de l’AS Roma. Pour rappel, le Paris Saint-Germain recherche activement un défenseur central afin de compenser les départs de Thiago Silva… à Chelsea, et de Tanguy Kouassi, lequel a signé son premier contrat professionnel en faveur du Bayern Munich au début de l’été. Mais avec des moyens financiers limités en raison de la crise engendrée par le confinement, le PSG se retrouve dans l’obligation de tenter ce genre de coup low-cost…