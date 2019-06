PSG : OM, OL, Rennes… Ce Parisien attend désespérément une offre

Dans : PSG, OL, OM, Rennes, Mercato.

Comme beaucoup d’autres jeunes du Paris Saint-Germain cet été, Stanley Nsoki (20 ans) n’est pas retenu.

Au contraire, le latéral gauche capable d’évoluer dans l’axe est poussé vers la sortie. L’entraîneur Thomas Tuchel, qui ne l’a utilisé qu’à 12 reprises cette saison en Ligue 1, ne compte pas sur lui. Et de son côté, le titi parisien souhaite partir le plus vite possible. Il faut dire que son départ traîne en longueur malgré la longue liste de prétendants annoncés. En plus de l’Eintracht Francfort et de Schalke 04 en Allemagne, Marseille et Lyon se sont également intéressés à son profil.

Apparemment, ces pistes ne donnent rien puisque l’entourage de Nsoki a pris les choses en main. Selon les informations de Soccer Link, le clan du joueur a sollicité l’AS Monaco, Montpellier et le Stade Rennais. Mais pour le moment, aucun d’entre eux n’a montré un réel intérêt. De son côté, le PSG, après avoir conclu les ventes espérées, n’est plus pressé de conclure le transfert. En tout cas pas autant que Nsoki…